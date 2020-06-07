Рамин Байрамлы о том, когда завершится режим карантина

6 июня в 00:00 в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране вступил в силу жесткий карантинный режим, который продлится до 06:00 8 июня.

Многие государственные и частные учреждения приостановили свою работу, даже аптеки и рынки закрыты на два дня. За некоторыми исключениями людям запрещено выходить на улицу. Это произошло неожиданно, так как в последние дни наблюдалось смягчение карантина. Но что случилось и почему был ужесточен режим? Как долго продлится этот режим?



На эти вопроы в эксклюзивном интервью "Xəzər Xəbər" ответил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамли. Он отметил, что у людей с бессимптомным коронавирусом наблюдались новые неприятные симптомы. Кроме этого, он сделал жесткое предупреждение лицам, занимающимся самолечением дома.

Постепенный выход из карантина привел к его ужесточению в конце недели. Рамин Байрамли объяснил причины внезапного ужесточения карантинного режима. По его словам, увеличение числа зараженных коронавирусом и, соответственно, нынешняя ситуация - это следствие того, что люди не верят в существование данного вируса.

Отмена ужесточения карантина в конце недели зависит от правильного соблюдения гражданами санитарно-гигиенических рекомендаций.

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