В Учебно-терапевтической клинике АМУ запущен кислородный генератор, необходимый в лечении COVID-19
В Учебно-терапевтической клинике запущен новый кислородный генератор.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это устройство очень важно для лечения пациентов COVID-19. Установка кислородного генератора в Учебно-терапевтической клинике АМУ завершена, и сегодня генератор начал бесперебойно обеспечивать пациентов качественным кислородом.
За процессом запуска генератора наблюдал и ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли. Ректор отметил, что это наличие этого генератора особенно важно в период пандемии.
Ознакомившись с принципом работы генератора, ректор подчеркнул, что строительно-монтажные работы выполняются быстро и качественно.
Директор клиники, профессор Сурхай Мусаев проинформировал о принципе работы генератора: "Генераторы EКOMAK и MEDISAM, выделенные нашей клинике, способны производить 35 кубических метров кислорода в час. Генератор полностью удовлетворяет потребность клиники в качественном кислороде в период нынешней пандемии".
Ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли поинтересовался состоянием больных в клинике, их лекарственным обеспечением, снабжением клиникой и пожелал крепкого здоровья проходящим лечение в клинике пациентам, медработникам пожелал успехов в работе.
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