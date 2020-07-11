В Учебно-терапевтической клинике АМУ запущен кислородный генератор, необходимый в лечении COVID-19

В Учебно-терапевтической клинике запущен новый кислородный генератор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это устройство очень важно для лечения пациентов COVID-19. Установка кислородного генератора в Учебно-терапевтической клинике АМУ завершена, и сегодня генератор начал бесперебойно обеспечивать пациентов качественным кислородом.

За процессом запуска генератора наблюдал и ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли. Ректор отметил, что это наличие этого генератора особенно важно в период пандемии.

Ознакомившись с принципом работы генератора, ректор подчеркнул, что строительно-монтажные работы выполняются быстро и качественно.

Директор клиники, профессор Сурхай Мусаев проинформировал о принципе работы генератора: "Генераторы EКOMAK и MEDISAM, выделенные нашей клинике, способны производить 35 кубических метров кислорода в час. Генератор полностью удовлетворяет потребность клиники в качественном кислороде в период нынешней пандемии".

Ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли поинтересовался состоянием больных в клинике, их лекарственным обеспечением, снабжением клиникой и пожелал крепкого здоровья проходящим лечение в клинике пациентам, медработникам пожелал успехов в работе.