https://news.day.az/society/1256935.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 558 пациентов - заразились 396 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 558 пациентов - заразились 396 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, 558 вылечившихся, 6 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 30 446 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 23 242 человека вылечились, 423 скончались, 6 781 продолжает лечение в больницах особого режима.
За минувший период проведено 690 386 тестов на коронавирус.
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