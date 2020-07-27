В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 558 пациентов

В Азербайджане выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, 558 вылечившихся, 6 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 30 446 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 23 242  человека вылечились, 423 скончались, 6 781 продолжает лечение в больницах особого режима. 

За минувший период проведено 690 386 тестов на коронавирус.