В Лянкяране автомобиль насмерть сбил женщину

В Лянкяране произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел, 9 августа примерно в 9 часов на территории села Болади Лянкяранского района автомобиль марки "Daewoo", за рулем которого находился житель района Х.Агаев, сбил стоявшую на обочине дороги жительницу села Москву Магеррамову.

Женщина скончалась на месте происшествия.

По факту в Лянкяранском ГРОП проводится расследование.