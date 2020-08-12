https://news.day.az/society/1261800.html На пляжах Баку запретили купаться в море
На пляжах Баку запретили купаться в море
Посетителям пляжей в Баку запретили купаться в море.
Об этом сообщили Day.Az граждане, находящиеся на одном из пляжей столицы.
По их словам, запрет введен на всех пляжах Абшеронского района из-за того, что в последние дни несколько человек утонули в море.
Однако представители отелей, расположенных на территории Шыхово, сообщили, что запрет введен из-за погодных условий.
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