На пляжах Баку запретили купаться в море

Посетителям пляжей в Баку запретили купаться в море.

Об этом сообщили Day.Az граждане, находящиеся на одном из пляжей столицы.

По их словам, запрет введен на всех пляжах Абшеронского района из-за того, что в последние дни несколько человек утонули в море.

Однако представители отелей, расположенных на территории Шыхово, сообщили, что запрет введен из-за погодных условий.