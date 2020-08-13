Новый закон расширит охват активных программ занятости и выплат по страхованию от безработицы

Утвержденный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым закон "О внесении изменений в закон Азербайджана "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"" расширит сферу охвата активных программ занятости и выплат по страхованию от безработицы, повысит конкурентоспособность рабочей силы. Для этого предусматривается повысить расходы по соответствующим направлениям бюджета Фонда на текущий год.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, в качестве важной поддержки делу социальной защиты безработных в этом году планируется расширить охват выплат по страхованию от безработицы, увеличить количество получателей этих выплат до 20 000.

Закон "О внесении изменений в Закон Азербайджана "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"" предусматривает увеличение запланированных в этих целях средств на пять миллионов манатов, и доведение их до 10 миллионов манатов.

Наряду с расширением возможностей трудоустройства для безработных и ищущих работу граждан, программа самозанятости играет важную роль в создании условий для их доступа к малому бизнесу, сказали в минтруда.

В 2018 году программой было охвачено 7267 человек, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году, и 10352 человека в 2019 году, что на 42,45 процента больше, чем в предыдущем году. Каждый из участников программы, обеспеченный активами в виде товаров и материалов, создал свое собственное небольшое семейное хозяйство.

В 2020 году к программе будут привлечено больше участников, чем в прошлом году - 12 тысяч человек. Таким образом, размер средств, которые будут выделены из фонда в этом направлении на расширение программы в этом году, согласно новому закону, увеличившись на 15 миллионов манатов составил 78 735 400 манатов.

Также планируется удвоить количество работников в рамках оплачиваемых общественных работ, которые играют важную роль в трудоустройстве. Изменения в бюджет Фонда предусматривают повышение размера средств, выделяемых в данном направлении, на миллион манатов. Таким образом расходы Фонда по оплачиваемым общественным работам составили три миллиона манатов.

Новая поправка также предусматривает повышение расходов Фонда в связи с финансированием профподготовки безработных на два миллиона, и доведение этих расходов до семи миллионов манатов. Это направлено на расширение возможностей безработных в плане получения квалификации по конкурентоспособным на рынке труда профессиям. В качестве очередного шага на пути к повышению конкурентоспособности рабочей силы также планируется начать организацию обучения специалистов с международным сертификатом(ISO).