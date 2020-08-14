https://news.day.az/society/1262299.html В Шабране оштрафованы 9 велосипедистов - ФОТО
В Шабране оштрафованы 9 велосипедистов - ФОТО
Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Шабранского районного отдела полиции провели рейды с целью регулирования движения велосипедистов на территории района.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе рейдов были задержаны велосипедисты, которые двигались по автомобильным дорогам и создавали аварийные ситуации.
В результате рейдов, проведенных днем и в ночные часы, составлены протоколы в отношении 9 велосипедистов, не соблюдающих правила.
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