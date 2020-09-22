В Азербайджане изменились правила признания высшего образования зарубежных стран

В Азербайджане внесены изменения в "Правила признания специальностей высшего образования зарубежных государств и определения эквивалентности (нострификации)", утвержденных решением № 64 Кабинета министров Азербайджана от 13 мая 2003 года.

Как сообщили во вторник Day.Az в Кабмине, согласно изменениям, внесенным в законы "Об образовании" и "О государственной пошлине" законом Азербайджана №104-VIQD от 19 мая 2020 года, госпошлина за признание дипломов зарубежных вузов отменена, а взамен Кабинетом министров определена плата за услугу.

В связи с этим в "Правила признания специальностей высшего образования зарубежных государств и определения эквивалентности (нострификации), утвержденных решением № 64 Кабинета министров Азербайджана от 13 мая 2003 года" внесены изменения, они дополнены следующим пунктом: "За признание специальностей высшего образования зарубежных государств и определение эквивалентности (нострификации) в Азербайджане, за услуги, оказываемые в сфере признания документов об образовании, полученном в зарубежных государствах, выплачивается плата за услугу в размере, определенном Кабинетом министров Азербайджана".