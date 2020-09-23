Арестован глава ООО AzGold

На основании материалов, собранных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании обращения гражданина, были выявлены основания для подозрения в том, что фактический руководитель ООО AzGold Мухтаров Мушфиг Рахман оглу в 2012-2014 годах путем злоупотребления служебными полномочиями для получения незаконного преимущества умышленно занес в отчет о финансовом положении ложные сведения и по кредитным соглашениям, заключенным с Гейчайским филиалом ЗАО "AccessBank", взял незаконный кредит на общую сумму 700 тыс. долларов, тем самым нанес ущерб ЗАО "AccessBank" в крупных размерах, умышленно не выплатив по кредитам 572 тыс. 377 манатов, нарушил нормальную деятельность ЗАО "AccessBank".

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что Мушфиг Мухтаров, в июле 2014 года, обманув граждан предложением якобы об инвестировании в бизнес по доставке и продаже золотых слитков на территории страны, путем мошенничества присвоил денежные средства трех человек на общую сумму 2 миллиона 19 тысяч манатов.

За указанные незаконные действия Мушфиг Мухтаров в качестве обвиняемого привлечен к следствию по статьям 178.3.2 (Мошенничество в крупном размере), 195.2 (Незаконное получение кредита или использование его не по назначению) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.