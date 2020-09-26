Представитель TƏBİB: Осенне-зимний период будет опасен с точки зрения пандемии и заражений

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем. Однако в предстоящем осенне-зимнем сезоне заболеваемость ОРВИ может увеличиться.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель директора Научно-исследовательского института профилактики Акиф Гурбанов.

По его словам, по этой причине COVID-19 может вызвать некоторые проблемы в осенне-зимний период.

"В первую очередь, это грипп. По этой причине вакцинация от гриппа сегодня более актуальна. Если COVID будет распространяться наряду с гриппом, это может усугубить болезнь", - добавил замдиректора Института.

Подчеркнув, что в настоящее время мы живем в условиях пандемии, вызванной вирусом COVID, Гурбанов добавил, что, по сути, вакцинация против гриппа является частью противоэпидемических мер против COVID.

По его мнению, если в осенне-зимний период не возникнет определенных трудностей в связи с распространением пандемии, применение вакцины COVID со следующего года поможет спасти нас от угрозы пандемии.