Из России в Азербайджан не будут пропускать эти автомобили

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к владельцам и водителям транспортных средств, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Как сообщили АПА в ведомстве, согласно официальной информации партнерских организаций, внесены изменения в федеральное законодательство Российской Федерации "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и ответственности за нарушение порядка их выполнения", передает Day.Az.

Отмечается, согласно данным поправкам, автомобили, в случае выявления на пограничных КПП факта неуплаты штрафа за нарушение, совершенное на территории РФ, могут продолжать движение лишь после его погашения.

Иностранный перевозчик или его представитель должны погасить штраф в течение 3 часов после въезда транспортного средства в пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. В противном случае будут приняты меры по выдворению данного транспортного средства с территории РФ.

Соответствующие положения закона вступят в силу 7 июля 2021 года. Те же правила будут применяться к транспортным средствам, принадлежащим иностранному перевозчику, желающему выехать из Российской Федерации. То есть в случае неуплаты административного штрафа за административное правонарушение, совершенное на территории Российской Федерации транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, на выезд данного транспортного средства с территории Российской Федерации будет наложено ограничение.

На официальном сайте Госавтоинспекции МВД РФ (гибдд.рф) теперь представлена информация о неуплаченных административных штрафах за автомобили с иностранными регистрационными номерами.