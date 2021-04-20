https://news.day.az/society/1335648.html Может ли получивший первую дозу вакцины в Баку, сделать вторую в районе?
Может ли получивший первую дозу вакцины в Баку, сделать вторую в районе?
Как первую, так и вторую дозу вакцины против коронавируса (COVID-19) можно получить, обратившись в любое медицинское учреждение в стране, независимо от места проживания или регистрации.
Об этом заявили Qafqazinfo в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), передает Day.Az.
Если гражданин, сделавший первую дозу вакцины в медучреждении по месту жительства, находится в другом районе на тот момент, когда должен получить вторую дозу, то он может привиться в местном медцентре.
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