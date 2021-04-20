Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 14 830 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9 981, вторую дозу получили 4 849 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 352 210, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 899 213, вторую дозу получили 452 997 человек.