https://news.day.az/society/1335670.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 14 830 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9 981, вторую дозу получили 4 849 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 352 210, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 899 213, вторую дозу получили 452 997 человек.
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