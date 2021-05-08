В Азербайджане общественный транспорт не будет работать неделю

С 00:00 9 мая до 06:00 16 мая общественный транспорт на территории Азербайджана работать не будет.

Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета министров, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года перенесены на выходные дни 8 и 16 мая соответственно. В связи с тем, что в этом году 9 Мая - День Победы над фашизмом попадает на воскресенье, то в соответствии с Трудовым кодексом, 10 мая будет нерабочим днем.

Таким образом, с 9 по 15 мая - нерабочие дни, включая дни праздника Рамазан. 16 мая - рабочий день.

В нерабочие дни общественный транспорт работать не будет.