Участникам Второй мировой войны в Азербайджане выплачена единовременная материальная помощь

На основании распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу" от 29 апреля 2021 года обеспечена выплата единовременной материальной помощи лицам из вышеуказанных категорий.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, в целом распоряжение охватило 5 648 человек.

Из них единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов выплачена 159 участникам Второй мировой войны.

Вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград, в целом каждому из 5 489 человек была выплачена единовременная материальная помощь в размере 750 манатов.