История любви футболиста из Камеруна и азербайджанки

В декабре 2020 года азербайджанский футбольный клуб "Кешля", готовящийся ко второй половине сезона, привлек в состав камерунского игрока Анатоле Абанга.

Последним клубом Абанга был "Шериф" (Молдова), ранее он выступал за ФК "Астра" (Румыния), "Нью-Йорк Ред Буллз" (США), "Сейняйоки" (Финляндия), "Хобро" (Дания), "Нантонг Жиун" (Китай) и "Рейнбоу" (Камерун). В активе форварда, который провел шесть игр за сборную Камеруна, по одному голу и результативной передаче.

Прошло всего несколько месяцев, и мы узнали, что в Баку состоялась свадьба Анатоле Абанга, который женился на Аделии Гаджиевой, сообщает Day.Az. Фото видео в соцсетях распространил известный фотограф Зейнал Мамедли.

Свадьбу сыграли в одном из ресторанов Баку, в кругу семьи и друзей молодоженов. Из-за пандемии коронавируса родственники жениха не смогли прилететь на бракосочетание в Баку. Его на торжестве поддержали коллеги по команде.

По рассказам близких, молодые люди познакомились год назад в соцсетях, и переписка переросла в чувства. Более того, ради любимой 25-летний Анатоле из столицы Камеруна Яунде решил выступать в Азербайджане, за ФК "Кешля", хотя у него были предложения от более известных клубов. В сентябре 2020 года он расстался с "Шерифом" и из Кишинева приехал в Баку.

"Кешля" - футбольный клуб из одноименного городского поселка в Баку. Выступает в премьер-лиге. Дважды победитель Кубка Азербайджана (2018 и 2021). Команда во втором квалификационном раунде Лиги конференций 22 июля сыграет с российским клубом "Сочи" в Сочи. Ответная встреча пройдет в Азербайджане 29 июля.