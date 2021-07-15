https://news.day.az/society/1361984.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 41 733 человека.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 17 994, вторую дозу получили 23 739 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 4 242 727, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 530 767, вторую дозу получили 1 711 960 человек.
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