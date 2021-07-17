https://news.day.az/society/1362425.html Баку воостановил автобусные рейсы в Нахчыван - ФОТО
Баку воостановил автобусные рейсы в Нахчыван - ФОТО
После долгого перерыва восстановлено автобусное сообщение по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
В 09:00 17 июля из Баку в Нахчыван отправился первый рейсовый автобус.
Об этом сообщили в Госслужбе автомобильного транспорта Азербайджана, передает Day.Az.
В настоящее время выполняются утренние рейсы.
Отметим, что в связи с пандемией коронавируса автобусное сообщение по маршруту Баку-Нахчыван-Баку было приостановлено с марта прошлого года.
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