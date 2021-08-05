https://news.day.az/society/1367637.html Стало известно о состоянии здоровья пожарного, прооперированного в Турции - ФОТО
Стало известно о состоянии здоровья пожарного, прооперированного в Турции - ФОТО
Улучшилось состояние здоровья 23-летнего азербайджанского пожарного Эльнура Алиева, который сломал ногу во время тушения лесных пожаров в районе Мармарис турецкого города Мугла.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в государственной больнице Мармариса. Азербайджанский пожарный был прооперирован третьего августа в этом медучреждении.
Проводивший операцию ортопед-травматолог Мутлу Гюнгюр сказал, что Эльнур Алиев выздоровел, и его планируют выписать. Врач отметил, что гипсовая повязка должна оставаться на ноге еще три недели, а после ее снятия будет применен курс физиотерапии и больной начнет ходить.
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