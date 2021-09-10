В Азербайджане выявлено еще 2508 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2508 случаев заражения коронавирусом, 4076 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

37 пациентов с коронавирусом скончались.