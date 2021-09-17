https://news.day.az/society/1381265.html В некоторых районах Азербайджана прошли ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В некоторых районах Азербайджана прошли ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
По состоянию на 21:00 17 сентября в Шеки, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Огузе, Балакене, Шахдаге, Загатале, Товузе, Агстафе, Шамкире, Мингячевире, Исмаиллы выпали дожди, наблюдались грозы, местами шли сильные ливни, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В результате проливных дождей близ села Яныглы Товузского района и на территории Ашыглы Гейгельского района прошли сели.
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