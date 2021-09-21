В Азербайджане выявлено еще 1594 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 594 случая заражения коронавирусом, 2 543 человека вылечились, 26 - скончались, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 475 053 случая заражения коронавирусной инфекцией, 439 080 человек вылечились, 6 353 - скончались, число активных больных составляет 29 620.

За последние сутки в стране проведено 13 583 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 764 847.