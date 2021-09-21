https://news.day.az/society/1382451.html В Азербайджане выявлено еще 1594 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1594 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 594 случая заражения коронавирусом, 2 543 человека вылечились, 26 - скончались, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 475 053 случая заражения коронавирусной инфекцией, 439 080 человек вылечились, 6 353 - скончались, число активных больных составляет 29 620.
За последние сутки в стране проведено 13 583 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 764 847.
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