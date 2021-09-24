Будут ли требовать COVID-паспорта у пассажиров в общественном транспорте в Баку?

Согласно принятому сегодня решению Оперативного штаба при Кабинете министров, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны пассажиры, в возрасте младше 18 лет, будут обязаны с 1 октября 2021 года иметь при себе документ, свидетельствующий о том, что они получили первую дозу вакцины от COVID-19, а с 1 ноября 2021 года - обе дозу вакцины, либо иметь имунный сертификат, передает Day.Az.

Однако, в решении указывается, что данное условие не касается регулярных пассажирских перевозок, осуществляемых между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом (не считая перевозок пассажиров легковых автомобилей такси).

То есть, пассажирам автобусов и метро на территории Баку иметь при себе COVID-паспорт либо имунный сертификат необязательно.