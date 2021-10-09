https://news.day.az/society/1389664.html В Баку охранник обокрал на крупную сумму компанию, в которой работал
В Баку охранник обокрал на крупную сумму компанию, в которой работал
В Баку совершена кража.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, задержан охранник Л.Ягубов, подозреваемый в хищении 665 железных столбов, принадлежащих компании "GM Construction" на сумму 14 000 манатов.
Ягубов задержан. По факту ведется расследование.
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