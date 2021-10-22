https://news.day.az/society/1394868.html В Азербайджане за сутки выявлено 2 112 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 2 112 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 2 112 случаев заражения коронавирусом, 882 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
18 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 511 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 482 578 человек вылечились, 6 847 скончались, число активных больных - 22 549.
За прошедшие сутки проведено 12 568 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 081 920 тестов.
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