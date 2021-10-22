В Азербайджане за сутки выявлено 2 112 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 112 случаев заражения коронавирусом, 882 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 511 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 482 578 человек вылечились, 6 847 скончались, число активных больных - 22 549.

За прошедшие сутки проведено 12 568 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 081 920 тестов.