В Азербайджане организовано шествие внедорожников
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Состоялось шествие внедорожников, организованное Автомобильной федерацией Азербайджана при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" и Исполнительной власти Исмаиллинского района.

Шествие, посвященное Дню Победы и Дню Государственного флага, стартовало перед Центром Гейдара Алиева и завершилось перед парком Гейдара Алиева в городе Исмаиллы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.