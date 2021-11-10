https://news.day.az/society/1402085.html В Азербайджане организовано шествие внедорожников - ФОТО
В Азербайджане организовано шествие внедорожников - ФОТО
Состоялось шествие внедорожников, организованное Автомобильной федерацией Азербайджана при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" и Исполнительной власти Исмаиллинского района.
Шествие, посвященное Дню Победы и Дню Государственного флага, стартовало перед Центром Гейдара Алиева и завершилось перед парком Гейдара Алиева в городе Исмаиллы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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