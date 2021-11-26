Утверждены границы охранной зоны Государственного заповедника города Шуша
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Утверждены границы охранной зоны Государственного заповедника города Шуша.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с постановлением определены границы охранной зоны заповедника, создана правовая основа для регулирования деятельности на территории и применения охранного режима.