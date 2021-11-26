https://news.day.az/society/1408585.html Утверждены границы охранной зоны Государственного заповедника города Шуша
Утверждены границы охранной зоны Государственного заповедника города Шуша
Утверждены границы охранной зоны Государственного заповедника города Шуша.
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
В соответствии с постановлением определены границы охранной зоны заповедника, создана правовая основа для регулирования деятельности на территории и применения охранного режима.
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