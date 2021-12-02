https://news.day.az/society/1410701.html В Азербайджане выпал снег высотой 30 см
В Азербайджане выпал снег высотой 30 см
С вечера 1 декабря на территорию Губинского, Гусарского и Хызинского районов выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, большая часть снега выпала в селах Гырыз в Губе и Лаза в Гусаре. В этих селах высота снежного покрова достигла 30 сантиметров.
В селе Хыналыг Губинского района выпал снег толщиной 25, в Халтане - 10, в селе Хазра Гусара - 4, в селе Алтыагадж Хызинского района - 7 сантиметров.
В районном центре Губы выпал снег толщиной 1 сантиметр.
Из-за снегопада температура в горах упала до минус 7 градусов.
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