В Азербайджане выпал снег высотой 30 см

С вечера 1 декабря на территорию Губинского, Гусарского и Хызинского районов выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, большая часть снега выпала в селах Гырыз в Губе и Лаза в Гусаре. В этих селах высота снежного покрова достигла 30 сантиметров.

В селе Хыналыг Губинского района выпал снег толщиной 25, в Халтане - 10, в селе Хазра Гусара - 4, в селе Алтыагадж Хызинского района - 7 сантиметров.

В районном центре Губы выпал снег толщиной 1 сантиметр.

Из-за снегопада температура в горах упала до минус 7 градусов.