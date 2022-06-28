В Азербайджане названо число зарегистрированных браков

В январе-апреле районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции были зарегистрированы 18 506 браков и 5 043 развода.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Госкомстате Азербайджана.

Было отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель количества браков на каждую 1000 человек населения увеличился с 4,5 до 5,6, а по количеству разводов - снизился с 1,6 до 1,5.