https://news.day.az/society/1474671.html В Азербайджане названо число зарегистрированных браков
В Азербайджане названо число зарегистрированных браков
В январе-апреле районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции были зарегистрированы 18 506 браков и 5 043 развода.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в Госкомстате Азербайджана.
Было отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель количества браков на каждую 1000 человек населения увеличился с 4,5 до 5,6, а по количеству разводов - снизился с 1,6 до 1,5.
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