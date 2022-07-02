Тяжелое ДТП в Гейгеле

В Гейгеле произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, который проходит по территории района.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с движущимся грузовым автомобилем. Сообщается, что во время аварии погибли 6 человек. Один из погибших - несовершеннолетний.

В аварии погибли водитель "ВАЗ-2107" Гумбатов Орхан 1994 года рождения, его жена Гумбатова Сона 1996 года рождения, их сын Ибрагим 2020 года рождения, и пассажиры Шахмамедов Эльсевяр Ровшан оглу 2001 года рождения и Юсибова Айлин Вусал гызы 2009 года рождения. Личность одного из погибших пока не установлена.