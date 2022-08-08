Конка: первый общественный транспорт в Баку

В апреле 1889 г. был осуществлен пуск конно-железной дороги, в просторечии конки.

Это был первый общественный транспорт в Баку, связавший ключевые районы города и облегчивший жизнь тем, у кого не было денег на извозчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, конка представляла собой открытый или чаще закрытый экипаж, иногда двухэтажный с открытым верхом (империал). Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером.

Конка в Баку просуществовала до 1 октября 1923 года.

Конки на улицах Баку:

Вокзал. Фото Поля Надара 1890 года, фрагмент

Конка предприятий Нобеля. Фото примерно 1890-х годов

Улица Станиславская (Азадлыг), угол Телефонной (28 мая). Фото конца 1890-х годов

Великокняжеский проспект. Фото Александра Мишона 1896 года

Вокзал. Фото конца 1890-х годов

Великокняжеский проспект. Фото Дмитрия Ермакова примерно 1890-х годов

Великокняжеский проспект. Фото 1900 года

Улица Телефонная. Фото 1900 года

Колюбакинская улица. Фото начала ХХ века

Великокняжеский проспект. Фото начала 1900-х годов

Угол Мариинской и Молоканской улиц. Фото 1900 года

Конец 19-го века. Двухэтажная конка на Александровской набережной

Меркурьевская улица. Фото 1900 года

Конка проезжает по ул. Барятинская (позднее ак. А.Ализаде) мимо дома Г.З.Тагиева (слева)

Великокняжеский проспект. Фото примерно 1901 года

Улица Вокзальная. Фото 1905 года

Улица Вокзальная. Фото 1905 года

Баилов. Фото 1 августа 1906 года

Улица Телефонная, фото после 1908 года

Ольгинская улица. Фото 1898-1908 годов

Телефонная улица после дождя. Фото 1909 года

Улица Молоканская. Фото 1910 года

Улица Молоканская. Фото 1910 года

Конка в Черном городе. Фото 1911 года

1913. Пересадка. Набережная. Азнефть. Бульвар

Романовский проспект 28 мая. Фото 1915 года

1918. Пересадка на Азнефти, рядом с ангарами школы морской авиации