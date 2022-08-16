Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1 991человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 333, вторую дозу получили 394, бустерную дозу - 1 082 человека.

Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 182 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 841 097, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 370 476, вторую дозу получили 4 860 068, бустерную дозу - 3 353 237человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 257 316 человек.