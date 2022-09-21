Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 833 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 183, вторую дозу получили 139, бустерную дозу - 448 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 63 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 883 429, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 379 822, вторую дозу получили 4 866 383, бустерную дозу - 3 376 017 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 261 207 человека.