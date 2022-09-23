https://news.day.az/society/1497773.html В Исмаиллы пресечено незаконное производство древесного уголя - ФОТО
В Исмаиллы пресечено незаконное производство древесного уголя - ФОТО
На территории села Таглабиян Исмаиллинского района обнаружены четыре печи и угольные скважины, незаконно производящие древесный уголь.
Как передает Day.Az, об этом сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.
Он сообщил, что обнаруженные в ходе контрольных мероприятий угольные скважины были устранены, а собранные документы направлены в Исмаиллинский РУП для установления виновных лиц.
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