В Исмаиллы пресечено незаконное производство древесного уголя

На территории села Таглабиян Исмаиллинского района обнаружены четыре печи и угольные скважины, незаконно производящие древесный уголь.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

Он сообщил, что обнаруженные в ходе контрольных мероприятий угольные скважины были устранены, а собранные документы направлены в Исмаиллинский РУП для установления виновных лиц.