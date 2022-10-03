В Азербайджане разрабатываются правила безопасности критической информационной инфраструктуры. Этот процесс будет завершен в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

По его словам, благодаря новым правилам деятельность в этой области упростится.

Он отметил, что лицензии для новых стартапов и провайдеров услуг безопасности будут ликвидированы. Государственные органы будут устанавливать особые требования безопасности, и провайдеры будут регулировать свою работу в соответствии с этими требованиями.