Прокурор требует 12 лет за хищения во время строительства домов для инвалидов войны

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное расследование по уголовному делу в отношении Турала Алышанлы, обвиняемого в хищении денежных средств Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, сегодня на судебном процессе под председательством Сиявуша Гаджиева выступил государственный обвинитель. Прокурор запросил для обвиняемого 12 лет лишения свободы.

Следующее заседание суда назначено на 1 февраля.

Отметим, что потерпевшим по уголовному делу признано Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно обвинению, материалы, поступившие из министерства о невыполнении подрядчиком строительных работ на сумму 480 тысяч манатов в соответствии с договором между министерством и ООО "Tua-TT", заключенным 19 июля 2016 года, были изучены в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение или растрата, совершенные в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Проведенным расследованием было установлено, что Алышанлы Турал Асиф оглу от имени своего брата Ульви Алышанлы 24 августа 2012 года создал ООО "Tua-TT".

Он принял участие от имени ООО "Tua-TT" в тендере Министерства труда и социальной защиты населения на закупку строительных работ в общей сложности 13 3-комнатных частных жилых домов. Жилые дома предназначались для улучшения социально-бытовых условий инвалидов войны в Масаллинском, Ленкоранском, Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах. Представив предложение о выполнении запланированных работ за счет денежных средств в размере 893 тысяч манатов, включая НДС - стал победителем, согласно протоколу тендерной комиссии от 24 июня 2016 года.

Для выполнения работ в течении 16 месяцев из средств Резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете, через министерство на счет ООО было перечислено в общей сложности 893 тыс. манатов (включая НДС), часть их которых была потрачена на полное или частичное строительство частных жилых домов в различных районах.

Проведенным расследованием были выявлены серьезные подозрения в том, что, Алышанлы используя свою служебное положение, перечислив оставшиеся 190 тысяч манатов на банковские счета отдельных лиц и потратив их на личные нужды, причинил государству ущерб в особо крупном размере.

В отношении Алышанлы решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.