В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов
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В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О передаче имущества в муниципальную собственность", который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

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