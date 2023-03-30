В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О передаче имущества в муниципальную собственность", который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

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