https://news.day.az/society/1550878.html В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов
В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов
В Азербайджане отменяется передача имущества лиц без наследников в пользу муниципалитетов.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О передаче имущества в муниципальную собственность", который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.
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