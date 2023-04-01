https://news.day.az/society/1551562.html Уголовное дело должностных лиц, причастных к коррупции в налоговой сфере, направлено в суд
Уголовное дело должностных лиц, причастных к коррупции в налоговой сфере, направлено в суд
Как сообщалось, в территориальном налоговом управлении № 8 Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана завершилось предварительное расследование уголовного дела, начатого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, и направлено в суд.
Как сообщили Day.Az в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, уголовное дело направлено в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.
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