Насколько увеличилось число заболевших коронавирусом?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 случая заражения коронавирусом, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 386 человек вылечились, 10 272 - скончались, число активных больных составляет 77.

За последние сутки в стране проведены 714 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 612 419.