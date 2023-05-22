https://news.day.az/society/1566597.html Насколько увеличилось число заболевших коронавирусом?
Насколько увеличилось число заболевших коронавирусом?
В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 случая заражения коронавирусом, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 386 человек вылечились, 10 272 - скончались, число активных больных составляет 77.
За последние сутки в стране проведены 714 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 612 419.
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