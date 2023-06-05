https://news.day.az/society/1570693.html Будут разработаны генпланы городов Нахчыванской АР
Будут разработаны генпланы городов Нахчыванской АР
Будут разработаны генеральные планы городов Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы", утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Исполнителем проекта является Государственный комитет Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре