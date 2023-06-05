Будут разработаны генпланы городов Нахчыванской АР

Будут разработаны генеральные планы городов Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы", утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Исполнителем проекта является Государственный комитет Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.