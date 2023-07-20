https://news.day.az/society/1582658.html Новое назначение в ГПС
Новое назначение в ГПС
Назначен новый заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение, согласно которому генерал-лейтенант Расул Тагиев назначен заместителем начальника ГПС Азербайджанской Республики по работе с личным составом.
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