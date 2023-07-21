Жесткое ДТП в Гаджигабуле

- есть погибший и пострадавшие

В Гаджигабуле произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Падарчёль Гаджигабульского района.

В результате аварии автомобиль марки "Мерседес" съехал с дороги и опрокинулся.

В результате жители Сабирабадского района Рагимов Гасан Ариф оглу, Абдуллазаде Рашид Рашад оглу 2000 года рождения, Гюльмамедов Амин Васиф оглу 2005 года рождения и Нурлан Абдуллаев Сеймур оглу были госпитализированы в Сабирабадскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Другой тяжело раненый житель Сабирабада Гулиев Фархад Адалят оглу 2003 года рождения скончался в больнице.

По данному факту проводится расследование.