В Азербайджане начался новый проект по профессиональному развитию учителей

Азербайджанский Центр развития учителей, как организация по профессиональному развитию педагогов, продолжает свою работу по улучшению профессиональных навыков учителей в рамках проектов Министерства Образования Азербайджанской Республики и Азербайджанского института образования.

Как передает Day.Az, обучение, начавшееся 2 сентября, посвящено теме "Работа с учебными планами" и охватит общее количество в 1800 учителей в районах Баку, Апшерон-Хызы, Шеки-Закатала и Губа-Хачмаз.

Обучение будет проводиться в сентябре и октябре, и оно будет проводиться 27 профессиональными тренерами из Европейской Азербайджанской Школы.

Каждый тренер прошел различные образовательные программы, направленные на улучшение педагогических навыков сотрудников школы Азербайджана, и приобрел все необходимые знания и навыки.

В конце обучения все участники будут оценены в соответствии с правилами, установленными Министерством образования и науки Азербайджанской Республики, и будут награждены соответствующими сертификатами.