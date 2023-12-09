Смертельная авария на дороге Баку-Сумгайыт

На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись Kia и Mercedes, водитель второго авто погиб на месте происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел недалеко от поселка Сарай.

Факт расследуется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!