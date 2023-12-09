https://news.day.az/society/1620877.html Смертельная авария на дороге Баку-Сумгайыт
Смертельная авария на дороге Баку-Сумгайыт
На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись Kia и Mercedes, водитель второго авто погиб на месте происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел недалеко от поселка Сарай.
Факт расследуется.
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