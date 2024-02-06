Названы условия приема детей в детсады на фоне распространения вируса кори
В последнее время на фоне стремительного распространения вируса кори ходят разговоры о том, что в детских садах требуется справка о вакцинации ребенка против кори. Эти требования также широко обсуждаются в социальных сетях.
Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию сообщили, что в соответствии с пунктом 4 статьи 3 постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об образцовом Уставе дошкольных образовательных учреждений" требуются следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения;
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- обменный лист ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- 2 фотографии ребенка 3х4;
- справка о состоянии здоровья.
"Обменный лист - это документ, содержащий информацию о заболеваниях, перенесенных ребенком с рождения, и о прививках, которые были сделаны. При отсутствии каких-либо из вышеперечисленных документов, включая обменный лист, прием ребенка в детский сад невозможен", - сообщили в структуре.
Напомним, что, несмотря на то, что в последние годы в Азербайджане в результате профилактических мер против инфекционных заболеваний наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация по кори, начиная с апреля 2023 года были зафиксированы спорадические случаи распространения этого заболевания среди населения. Передача инфекции в основном наблюдалась среди детей. Хотя в 2022 году на территории страны был зарегистрирован всего один случай заражения корью, с января по ноябрь 2023 года этим заболеванием заразились 1 493 человека.
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