Впервые в истории выборов: в домах Азербайджана за рубежом организованы избирательные участки

Некоторые из избирательных участков, созданных в различных странах с тем, чтобы наши соотечественники могли воспользоваться правом голоса на проведенных 7 февраля в Азербайджане внеочередных президентских выборах, впервые были организованы в домах Азербайджана за рубежом.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, это во многом позволило нашим соотечественникам голосовать в местах недалеко от территории проживания.

Напомним, что в настоящее время при поддержке нашего государства в 16 странах функционируют 27 домов Азербайджана, данные дома играют неоценимую роль в организационном становлении наших соотечественников, изучении ими родного языка, истории и культуры, более глубоком ознакомлении с нашей страной.

7 февраля в Доме Азербайджана в Барселоне, Обществе азербайджанцев Эскишехира, Азербайджанском доме культуры "Шуша" в Кайсери и Азербайджанском обществе культуры и солидарности в Анталье было организовано выездное голосование.

Кроме того, руководитель находящегося в городе Гирне Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Общества дружбы Азербайджан-Кипр Орхан Гасаноглу организовал при финансовой поддержке руководителя функционирующей здесь компании "Qarabağlı LTD" Фуада Сафаралиева приобретение авиабилетов для голосования 50 граждан Азербайджана, имеющих избирательное право, в избирательном участке, созданном в нашем посольстве в Анкаре, и обеспечение их в период поездки отелем.

Руководитель Дома Азербайджана в Барселоне и председатель "Общества азербайджанцев в Барселоне" Керим Керимов в интервью Diaspor TV высоко оценил создание в возглавляемом им доме такой возможности для наших соотечественников.

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