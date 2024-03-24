Цепная авария в Шамкире

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в селе Йени Хаят Шамкирского района.

Произошло столкновение автомобилей марки "ВАЗ 2106", "ВАЗ 2107" и других автомобилей.

Во время аварии погибли Расул Ахмедов, а также Ахмедов Эльчин Эльхан оглу, 1990 года рождения.

Гасанов Ильхам Йылмаз оглу, 1996 года рождения, Иманов Сеймур Наджаф оглу, 1998 года рождения и одна женщина были госпитализированы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

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