О причинах пыльной погоды в Баку

По данным, полученным с автоматических станций, в атмосферном воздухе Баку и Апшеронского полуострова наблюдается пыльная погода.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана.

По словам главного инженера группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рены Аллахвердиевой, в настоящее время количество пыли в воздухе превышает норму в 1,2 раза.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе, носит локальный характер в связи с метеорологическими условиями. Причиной таких погодных условий является распространение пылевых масс, образующихся на верхней поверхности суши Земли в результате периодического усиления ветров северо-западного направления, начиная со вчерашнего вечера, на прилегающие территории.

Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение еще следующих двух дней".

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