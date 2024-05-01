О причинах пыльной погоды в Баку
По данным, полученным с автоматических станций, в атмосферном воздухе Баку и Апшеронского полуострова наблюдается пыльная погода.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана.
По словам главного инженера группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рены Аллахвердиевой, в настоящее время количество пыли в воздухе превышает норму в 1,2 раза.
"Пыль, наблюдаемая в воздухе, носит локальный характер в связи с метеорологическими условиями. Причиной таких погодных условий является распространение пылевых масс, образующихся на верхней поверхности суши Земли в результате периодического усиления ветров северо-западного направления, начиная со вчерашнего вечера, на прилегающие территории.
Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение еще следующих двух дней".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре