Для меня большая радость вновь посетить прекрасный Баку

На территории Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря состоялась торжественная церемония закладки именной звезды на Sea Breeze Walk of Famе всемирно известного актера, звезды Голливуда, кинопродюссера, музыканта и мастера айкидо Стивена Сигала, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За всю свою карьеру Стивен Сигал снялся более чем в 100 фильмах, самые известные из которых "В осаде", "Над законом", "Смерти вопреки" и многие другие.

Пройдя под овации зрителей по красной дорожке Стивен Сигал и народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), поделились впечатлениями о знаменательном событии.

Стивен Сигал не впервые приезжает в Баку. Он выступал здесь с концертами, принимал участие в различных проектах. Актер поблагодарил Эмина Агаларова за десятилетнее сотрудничество и дружбу.

"Я благодарен за ту креативность, которую Эмин привносит в мою жизнь, за его дружбу и поддержку. Для меня большая радость вновь посетить прекрасный Баку и принимать участие в церемонии закладки именной звезды", - отметил Стивен Сигал.

EMIN подчеркнул, что закладывается звезда мировой легенды.

"Для нас большая честь заложить звезду Стивена Сигала, который является моим большим другом. Он настоящая легенда кино, потрясающий музыкант. В Азербайджане его все любят. Для меня честь быть его другом. Я рад, что в Баку появится его звезда", - сказал Эмин Агаларов.

Отметим, что именная звезда Стивена Сигала стала шестой на Sea Breeze Walk of Fame. На Аллее уже представлены звезды Муслима Магомаева, Тамары Синявской, Нани Брегвадзе, Энгельберта Хампердинка и Алессандро Сафина.

Sea Breeze Walk of Famе (Аллея звезд) - первая достопримечательность в Азербайджане, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам страны, а также всего мира, созданная по инициативе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!