На территории Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря состоялась торжественная церемония закладки именной звезды на Sea Breeze Walk of Famе всемирно известного актера, звезды Голливуда, кинопродюссера, музыканта и мастера айкидо Стивена Сигала, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За всю свою карьеру Стивен Сигал снялся более чем в 100 фильмах, самые известные из которых "В осаде", "Над законом", "Смерти вопреки" и многие другие.

Пройдя под овации зрителей по красной дорожке Стивен Сигал и народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), поделились впечатлениями о знаменательном событии.

Стивен Сигал не впервые приезжает в Баку. Он выступал здесь с концертами, принимал участие в различных проектах. Актер поблагодарил Эмина Агаларова за десятилетнее сотрудничество и дружбу.

"Я благодарен за ту креативность, которую Эмин привносит в мою жизнь, за его дружбу и поддержку. Для меня большая радость вновь посетить прекрасный Баку и принимать участие в церемонии закладки именной звезды", - отметил Стивен Сигал.

EMIN подчеркнул, что закладывается звезда мировой легенды.

"Для нас большая честь заложить звезду Стивена Сигала, который является моим большим другом. Он настоящая легенда кино, потрясающий музыкант. В Азербайджане его все любят. Для меня честь быть его другом. Я рад, что в Баку появится его звезда", - сказал Эмин Агаларов.

Отметим, что именная звезда Стивена Сигала стала шестой на Sea Breeze Walk of Fame. На Аллее уже представлены звезды Муслима Магомаева, Тамары Синявской, Нани Брегвадзе, Энгельберта Хампердинка и Алессандро Сафина.

Sea Breeze Walk of Famе (Аллея звезд) - первая достопримечательность в Азербайджане, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам страны, а также всего мира, созданная по инициативе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.

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