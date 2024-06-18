https://news.day.az/society/1668982.html Названо число водителей в Азербайджане, получивших разрешение на перевозки автомобилями такси
Названо число водителей в Азербайджане, получивших разрешение на перевозки автомобилями такси
Число водителей, получивших разрешение (пропускное удостоверение и пропускная карта) на пассажироперевозки автомобилями такси, превысило 5000 человек.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.
"Число водителей такси прошедших соответствующие тренинги, достигло 21 879 человек", - говорится в сообщении.
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